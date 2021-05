Au! Voormalig UFC-kampioen loopt horrorblessure op en heeft gat in scheenbeen

Video Gespannen sfeer tijdens staredown tussen YouTuber Jake Paul en MMA-ster Ben Askren

17 april De bekende YouTuber Jake Paul en UFC-vechter Ben Askren staan aankomende nacht tegenover elkaar in de boksring in Atlanta (Amerika). De bokswedstrijd die de headliner is van het Triller evenement waar meerdere bekende vechters en beroemdheden tegenover elkaar staan, wordt live uitgezonden via Pay Per View.