Australische bokser Kambosos verovert wereldtitels na zware strijd met favoriet Lopez

Er was vuurwerk vanaf de openingsbel toen Kambosos, die de underdog was, Lopez neerhaalde in de eerste ronde. Van ronde tot ronde was het een harde strijd, waarbij beide boksers een aantal keren neergingen en acht tellen kregen. ,,Ik was niet gewond”, zei Kambosos over een moment dat hij even gestrekt ging. ,,Ik zei tegen mijn hoek: ‘Laten we hard doorgaan. Ik ga deze jongen straffen.”