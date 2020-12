Badr Hari belooft spektakel: ‘Je kan niet even naar het toilet tijdens dit gevecht’

Morgen tegen AdegbuyiVoor de eerste keer sinds 19 december van vorig jaar maakt Badr Hari zich op voor een gevecht, morgenavond in Rotterdam tegen de Roemeen Benjamin Adegbuyi. Vandaag was de vrij opmerkelijke staredown op 1,5 meter en gaven beide vechters hun laatste interviews.

Dat corona alles bemoeilijkt, behoeft geen uitleg. Maar de les van vanmorgen in Rotterdam is dat een weigh-in en staredown in het kickboksen er ook bepaald niet spectaculairder op worden. Alhoewel met de Amerikaans ogende entourage niets mis was – lichteffecten, een enthousiaste presentator en heuse Glory Girls – is het fenomeen staredown wel aan inflatie onderhevig als die op anderhalve meter plaatsvindt. Maar alles natuurlijk om fans thuis te overtuigen om 12,99 euro te betalen voor een pay-per-view-toegang, om zo morgen het gevecht te kunnen bekijken.



Nadat de hele line-up behandeld was, kwamen ‘Benny’ Adegbuyi en Badr Hari het toneel op. Maar de strijd die je bijvoorbeeld vorig jaar voelde toen Hari en Rico Verhoeven elkaar diep in de ogen keken, daar proefde je vandaag vrij weinig van. Wel zag je dat Hari en Adegbuyi fit en afgetraind zijn en dat dus alle ingrediënten aanwezig zijn voor een fraai gevecht tussen de nummers twee (Adegbuyi) en drie (Hari) op de wereldranglijst voor zwaargewichten van Glory.

Badr Hari en de Roemeen Benjamin Adegbuyi tijdens de staredown op anderhalve meter, voorafgaand aan de Glory 76-wedstrijd.

Relaxed

Opvallend was ook hoe relaxed Hari oogde na afloop. Vorige week was hij nog nukkig, kortaf en grof in een online persconferentie. Hij wilde mensen killen na een zwaar jaar als 2020, en beloofde een knock-out in de eerste ronde. Daarvan week hij vandaag niet af: hij beloofde een verslaggever van NU.nl dat hij geen tijd zou hebben om naar het toilet te gaan in de eerste ronde. Dan zou het gevecht al ten einde zijn als hij terug zou keren.

Een veelbetekenende glimlach liet hij zien toen hem werd voorgelegd dat ex-kickbokser Remy Bonjasky gisteren op deze website stelde dat Hari tegenwoordig wat bedachtzamer is in de ring. ,,We gaan het zien morgen.”

Dan zal Hari niets meer van die vriendelijkheid en rust in zich hebben. Dan gaat de killermodus aan en moet Adegbuyi naar de grond. Niet in de laatste plaats om volgend jaar zijn ultieme doel te bereiken: wereldkampioen worden in het zwaargewicht.



Badr Hari.