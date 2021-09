Badr Hari duwt, Jamal Ben Saddik spuugt: staredowns lopen wel vaker uit de hand

Exclusief interview Overeem kan kickbokswe­reld op z’n kop zetten met winst op Verhoeven: ‘De uitdaging ligt bij mij’

24 augustus Het inkt van zijn Glory-contract is nog maar net droog, maar Alistair Overeem (41) mag direct proberen de wereldtitel van Rico Verhoeven te veroveren. Met een terugkeer naar het kickboksen in Nederland is voor de vechtsportlegende het plaatje compleet. ,,Hier eindigen is heel bijzonder.”