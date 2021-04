Badr Hari gaat voor ambitieuze opmars: ‘Ik kom terug op de troon’

Mike Tyson: ‘In september tegen oud-ri­vaal Lennox Lewis de ring in’

15:28 Nu een confrontatie met Evander Holyfield van tafel is, zegt Mike Tyson klaar te zijn voor een nieuwe herkansing tegen een oude rivaal. In een recent interview met TMZ werd Tyson gevraagd wat zijn volgende stap in de bokswereld zal. Iron Mike verklaarde dat er in het najaar een gevecht met Lennox Lewis op stapel staat.