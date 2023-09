Badr Hari hoopt vanavond eindelijk weer eens te juichen: ‘Golden Boy’ won al acht jaar niet meer

met video Justin Gaethje nieuwe ‘Baddest Mother Fucker’ na prachtige knock-out: ‘Nu wil ik vechten voor de wereldti­tel’

Justin Gaethje is de nieuwe ‘BMF’ van de UFC. Tijdens de hoofdpartij van UFC 291 in Salt Lake City, Utah trok de Amerikaan aan het langste eind tegen Dustin Poirier met een fenomenale knock-out in ronde 2. Door zijn overwinning mag Gaethje zich vermoedelijk opmaken voor een nieuwe gooi naar de titel in de lichtgewichtsklasse.