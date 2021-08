Badr Hari is er na ‘grote verandering’ klaar voor: ‘Hij gaf me de kracht om mezelf echt weer terug te vinden’

Glory organiseerde vanmorgen een persconferentie en waar die soms wel eens uitlopen tot vurige confrontaties, waren Hari en Wrzosek poeslief tegenover elkaar. De 29-jarige Wrzosek behoort niet tot de top van de zwaargewichten en hij is maar wat blij dat hij tegen een idool (‘hij is de gevaarlijkste man van de planeet’) mag vechten. ,,Ik keek naar Badr en Remy Bonjasky op Eurosport, zocht op internet naar hoogtepunten en probeerde daar wat van op te steken voor mijn trainingen.”



Vanwege het respect van de Pool had Hari ook geen zin in trash talk. Wel interessant is natuurlijk hoe Hari denkt nog een serieuze rol van betekenis te kunnen spelen in de zwaargewichtendivisie van Glory. Immers verloor hij in de laatste jaren tweemaal van Rico Verhoeven met blessures, was eind 2020 Benjamin Adegbuyi te sterk en liep hij tegen een positieve dopingtest aan bij het gevecht dat hij wel won, in 2018 van Hesdy Gerges.

Hari vormde onlangs een nieuw team om zich heen en trainer Mike Passenier werd ingeruild voor Said El Badaoui. ,,Mijn laatste gevecht toonde aan dat deze grote verandering er moest komen”, aldus Hari. ,,Ik voel met Said wat ik voelde toen ik vijftien jaar geleden bij Mike begon. Soms verdwijnt het vuur tussen twee mensen, in relaties bijvoorbeeld, en zo werkt het ook met vechten. Het was tijd dat onze wegen zouden scheiden, want het bracht ons niets goeds meer. Said is energiek, wil zich bewijzen en laten zien en zegt me dat het beste nog moet komen. Hij veranderde hoe ik denk over vechten en gaf me de wil en kracht om mezelf echt weer terug te vinden.”

Pech

Zijn lichaam liet Hari een paar keer in de steek in de laatste jaren, al wijt de man die onder de Marokkaanse vlag vecht dat vooral aan pech. ,,Ik ben eerlijk naar mezelf: ik wéét wanneer het tijd is om te stoppen. Maar in de sportschool ben ik nog steeds sterker, sneller en harder dan iedereen. Ik ben nog niet in de buurt van het einde van mijn carrière en ik denk niet eens aan stoppen. Je kunt niet alles controleren, maar ik beloof dat er vanaf nu geen blessures meer komen.”

Het gevecht tegen Wrzosek moet het begin van een opmars in de zwaargewichtdivisie zijn. Die is onlangs versterkt met Alistair Overeem (41), de vechtsportlegende die voorheen in de UFC actief was. Hari moest lachen om de vraag of hij liever tegen Verhoeven of Overeem vecht. ,,Dat is hetzelfde als tegen een kind in een snoepwinkel zeggen dat hij één ding mag kiezen dat hij lekker vindt. Dat is heel moeilijk. Het is wel geweldig dat Glory hem heeft binnengehaald, dat geeft de zwaargewichtdivisie wat extra kleur. Glory bepaalt verder tegen wie ik vecht. Laat ik me eerst maar focussen op… ja, hij heeft een heel moeilijke naam.”

Hari kreeg met die laatste zin de lachers op zijn hand, maar het is wel symbolisch voor de verhoudingen. Hij vindt zelf óók dat hij tegen een hoger kaliber atleten moet vechten, maar dit is het resultaat van een paar mindere jaren. Wrzosek beseft zodoende ook dat hij Hari een gigantische dreun kan geven door te winnen als de absolute underdog. ,,Zijn legacy zal blijven, maar ik eindig dan misschien wel zijn carrière. Dan schrijf ik sporthistorie, want Badr verloor maar een paar keer en alleen van topvechters. En winnen zal ik.”