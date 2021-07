Badr Hari op 4 september tóch in Ahoy tegen Wrzosek

GLORY 78: Badr vs. Wrzosek vindt op 4 september alsnog plaats in Ahoy, Rotterdam. Dat heeft de organisatie van GLORY vandaag bekendgemaakt. Eerder was er sprake van een terugkeer naar Stadion Gelredome, maar Badr Hari gaat de strijd met Arkadiusz Wrzosek dus toch aan in Rotterdam.

Het evenement stond in eerste instantie gepland voor 17 juli, maar door het evenement naar september te verplaatsen kunnen er ook weer fans toegelaten worden. ,,Nu Europa en de wereld uit deze crisis komen, zijn we verheugd te kunnen melden dat we toestemming hebben van de Nederlandse autoriteiten om weer publiek toe te laten. Het is ons een genoegen om de fans weer naar Ahoy te brengen, de locatie waar we onze laatste geweldige evenementen hebben georganiseerd", laat Scott Rudman namens GLORY weten.

Rudmann blikt ook alvast vooruit op het gevecht van Badr Hari: ,,Badr vs. Wrzosek wordt spectaculair. Hari heeft de overwinning nodig nadat hij bij GLORY is gekomen tegen de beste zwaargewichten ter wereld. Nu hij hersteld is van blessures en van COVID-19, denkt hij dit gevecht aan te gaan in de vorm van zijn leven. Maar Wrzosek heeft veel kracht en heeft vier van zijn laatste vijf wedstrijden gewonnen. Dit is een must-win voor beiden.”

Andere gevechten in Ahoy zijn Levi Rigters vs. Tomas Mozny, Tarik Khbabez vs. Antonio Plazibat en Nordine Mahieddine vs. Raul Catinas.

Volledig scherm Badr Hari. © ANP