Badr Hari terug in de sportschool: ‘Als vanouds aan het trainen’

Topbokser Joshua verdedigt wereldti­tels in stadion van Tottenham Hotspur

20 juli De Engelse bokser Anthony Joshua zet op 25 september in het voetbalstadion van Tottenham Hotspur zijn drie wereldtitels in het zwaargewicht op het spel. De 31-jarige Brit gaat in Londen het gevecht aan met Oleksandr Oesyk. De 34-jarige Oekraïener is de officiële uitdager van Joshua, die de kampioensgordels bezit van de IBF, WBA en WBO.