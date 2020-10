Badr Hari test positief op corona, gevecht met Adegbuyi uitgesteld

,,Dit is ontzettend vervelend, ook voor GLORY en voor de andere vechters”, zegt Hari in een persbericht van Glory. ,,En zeker ook voor alle fans die enorm uitkijken naar dit event. Ik voel hun support, zij sterken me in mijn herstel. Een goede gezondheid is en blijft het belangrijkste dat er is. Ondanks het feit dat we de maatregelen streng na hebben geleefd, kon dit toch gebeuren. Dat toont maar weer aan hoe serieus we het virus moeten nemen.”