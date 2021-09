Badr Hari zorgt voor opschudding bij staredown

Rico Verhoeven wil tien jaar aan de top blijven: ‘Nu niet logisch om tegen Badr Hari te vechten’

24 augustus Rico Verhoeven verdedigt op 23 oktober voor de tiende keer zijn wereldtitel en wel tegen Alistair Overeem, die overkomt van het mma (mixed martial arts). ,,In het mma gaat het net iets heftiger aan toe dan wat ik doe, maar het tempo in kickboksen ligt een stuk hoger dan in mma’’, aldus Verhoeven bij het RTL4-programma Humberto.