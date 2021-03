Bejaarde bokspromotor Arum (89) haalt keihard uit naar ex-president Trump

Achteraf kreeg Arum gelijk. ,,De Golfoorlog was net begonnen en een paar weken nadat de deal was beklonken, stuurde Trump mij een fax waarin stond: ‘Het contract is voorbij, oorlogsdaad.’", zegt Arum in een interview met The Daily Mail. ,,Trump wilde een oorlogsclausule ingelasten waardoor hij opnieuw zou kunnen onderhandelen over de vergoeding, want hij claimde dat door de Golfoorlog heel veel bezoekers uit het verre Oosten niet zouden komen naar zijn casino's in Atlantic City. Ik dacht dat hij een grap maakte. Op de persconferentie zei ik dan ook: ‘Er is geen sprake van een oorlogsdaad, tenzij Saddam Hussein zijn troepen laat landen op het strand van Atlantic City.” Iedereen lachte erom, maar Trump was bloedserieus.



Arum vervolgt in de Britse krant. ,,We probeerden alsnog het gevecht naar Caesars Palace te halen, maar hij dreigde om ons te vervolgen. Het was het eerste pay-per-view-gevecht en het moest onvergetelijk worden. Dus we gingen uiteindelijk met Trump onderhandelen. Hij gaf ons nog een miljoen dollar extra met hotelkamers en alles erop en eraan. Dus, na het evenement dat enorm succesvol is gebleken, telden we alles bij elkaar op. Toen bleek dat wij 9 miljoen dollar hadden verdiend. Trump heeft ons dus 2,5 miljoen gekost. Zo'n persoon is hij dus. Je speelt met je leven als jij je lot in handen legt van Trump.”