Ben Saddik krijgt zijn zin met titelgevecht met Rico Verhoeven

De Belgisch-Marokkaanse kickbokser Jamal Ben Saddik (30) krijgt eindelijk waar hij sinds zijn meest recente verlies tegen Rico Verhoeven (31) naar smachtte: een herkansing om de wereldtitel. De twee hoogst genoteerde vechters in het zwaargewicht bepalen in 2021 wie zich wereldkampioen mag (blijven) noemen.

Sinds die bewuste 9 december in 2017, toen Verhoeven op technische knock-out zijn wereldtitel met succes verdedigde tegen Ben Saddik in Ahoy, laat Ben Saddik al doorschemeren dat hij niets liever wil dan een nieuw gevecht tegen ‘The King of Kickboxing’. Hij verloor op conditie, haastte Ben Saddik zich te zeggen na Glory 49, maar technisch voelde hij zich beter dan Verhoeven. De Brabander was daar, logischerwijs, niet van onder de indruk. Ben Saddik mocht achteraan in het rijtje aansluiten.

Toen ‘The Goliath’ begin van dit jaar een meerjarig contract bij Glory tekende, zette dat de deuren wagenwijd open naar een nieuw gevecht tegen Verhoeven. Het was kort nadat Verhoeven voor de negende keer zijn wereldtitel had verdedigd tegen Badr Hari, in het veelbesproken Collision 2-gevecht in een uitverkochte Gelredome. Ben Saddik wilde koste wat kost een derde Rico-Badr voor zijn en, als Verhoevens achtervolger op de zwaargewichtranglijst van Glory, gaan voor een titelgevecht in 2020.

Dat komt er dus, weliswaar op een nader te bepalen datum in 2021. Qua marketingwaarde zal het gevecht het niet redden bij een rematch tussen Verhoeven en Hari, maar ontegenzeggelijk wordt het een hoogst interessante strijd om de titel van Verhoeven. Niet in de laatste plaats door de ophef die rondom het gevecht tussen beide kemphanen in 2017 ontstond. Ben Saddik spuugde Verhoeven in zijn gezicht tijdens de staredown, een actie die vooral walging opriep in de kickbokswereld. Verhoeven noemde Ben Saddik later nog een ‘slecht mens’.

Tot zoiets zal Ben Saddik zich in 2021 niet laten verleiden. Hij heeft zijn pijlen gericht op de titel van Verhoeven. Zijn laatste officiële actie dateert van eind 2018, toen hij het achtmanstoernooi in Ahoy won door met een gebroken rechterhand Benny Adegbuyi met links knock-out te slaan in de finale. Hét moment waarop de Belg hoopte dat zijn herkansing tegen Verhoeven er zou komen, totdat Glory koos voor een titanenstrijd tussen Verhoeven en Hari.

In 2021 krijgt Ben Saddik dan toch zijn zin. Precies tien jaar nadat hij Verhoeven, toen nog geen wereldkampioen, versloeg op technische knock-out. De Belg herhaalde na zijn nederlaag in 2017 altijd dat het ‘nu 1-1 staat’. 2021 gaat uitwijzen wie er op 2-1 komt en wie zich na die avond (nog altijd) wereldkampioen in het zwaargewicht mag noemen.

