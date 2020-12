Billy Joe Saunders behoudt titel en houdt hoop op gevecht met Canelo Alvarez levend

Het was voor Saunders zijn tweede verdediging van de WBO-titel. Hij was in goede conditie en hield de druk vast tot de vijfde en zesde ronde. Met zijn gelikte combinaties wist hij Murray te overtreffen. Laatstgenoemde had wat succes, laat in de zevende ronde, maar hij moest een grote rechtse uppercut incasseren in de achtste.

Saunders stopte meer venijn in zijn stoten in de negende ronde. De kampioen varieerde zijn combinaties in de tiende, toen werd het al duidelijk dat Saunders verslaan een onmogelijke taak voor Murray leek. De Britse kampioen raakte Murray met een stevige linker uppercut. Nadat hij het lichaam van Murray flink te pakken nam in de tiende, was het duidelijk dat hij het nakijken zou hebben. In de boksklassieker behaalde Saunders scores van 120-109, 120-109 en 118-110 ten opzichte van zijn rivaal.

Goede hoop

Nu Saunders zijn titel veilig heeft gesteld, richt hij zijn blik weer op de Mexicaan Alvarez. De twee werden eerder dit jaar al met elkaar in verband gebracht, maar de coronapandemie verstoorde die plannen. De 31-jarige Saunders hoopt nog steeds Alvarez te ontmoeten in 2021.

De Mexicaan staat op 19 december tegenover de Engelsman Callum Smith in de Alamodome, San Antonio. Als Alvarez er in slaagt om Smith te verslaan en diens WBA en The Ring super-middengewicht te veroveren, lijkt de weg alsnog open voor een gevecht met Saunders.