Bloedende hoofdwond niet te stelpen: belangrijkste partij UFC Vegas gestaakt

Oog

Bekijk hier alle uitslagen:

Cory Sandhagen versloeg Song Yadong via TKO in de vierde ronde

Gregory Rodrigues versloeg Chidi Njoukuani via TKO in de tweede ronde

Andre Fili versloeg Bill Algeo via jurybesluit

Joseph Pyfer versloeg Alen Amedovski via KO in de eerste ronde

Rodrigo Nascimento versloeg Tanner Boser via jurybesluit

Anthony Hernandez versloeg Marc-Andre Barriault via verwurging (arm-triangle choke) in de derde ronde