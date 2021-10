Bloedende Rico Verhoeven wankelt, maar prolongeert titel tegen Jamal Ben Saddik

Ben Saddik (31) begon sterk aan de hoofdact van Glory Collision 3 en maakte het Verhoeven moeilijk. De 32-jarige titelverdediger werd in de slotfase van de eerste ronde hard geraakt en kreeg het in de tweede ronde opnieuw zwaar te verduren.



Verhoeven moest namelijk naar de grond en liep een diepe snee onder zijn linkeroog op. Het bloed stroomde over zijn wang en hij hield er ook een flink dik oog aan over, maar Verhoeven vocht door en raakte de voor Marokko uitkomende Belg in de derde ronde stevig met een knie.



Met een dicht linkeroog knokte Verhoeven verder, tot groot plezier van de aanwezige toeschouwers. Ben Saddik raakte vermoeider en vermoeider en werd in de vierde van vijf ronden uitgeteld door de arbiter.