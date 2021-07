Boksclash tussen Tyson Fury tegen Deontay Wilder verplaatst naar 9 oktober

Fury is de wereldkampioen van de boksbond WBC, nadat hij na een onbeslist duel in 2018 in februari van vorig jaar ten koste van Wilder de wereldtitel veroverde. Hij wilde het in augustus in Saudi-Arabië opnemen in een titelgevecht tegen zijn landgenoot en wereldkampioen Anthony Joshua. Op last van een Amerikaanse arbitragecommissie moest hij eerst voor 15 september van dit jaar opnieuw de ring in tegen Wilder.