‘Boksen op tv helpt de brave burger ontladen’

Door Tim Reedijk en Rik Spekenbrink



Of het nu bokser Nate Robinson, kickbokser Levi Rigters of MMA-vechter Conor McGregor is; berichten over vechtsporters behoren steevast tot de meest bezochte verhalen op deze website. Hoe onchristelijk ook het tijdstip waarop wordt gebokst, hoe teleurstellend een gevecht soms verloopt, fans willen elke snipper lezen. Het viermanstoernooi in Ahoy eind januari trok laat op zaterdagavond bijna anderhalf miljoen bezoekers naar de site. De rentree van Mike Tyson, midden in de nacht, werd op AD.nl door tienduizenden ingelogde mensen live bekeken. De tijden herleven dat mensen wakker bleven voor een partij van Muhammad Ali. Waar zit hem die ongekende, hernieuwde populariteit in?