Boksheld Manny Pacquiao wil president van de Filipijnen worden

Bokslegen­de Evander Holyfield (58) keert zaterdag terug in de ring

7 september De comeback van bokslegende Evander Holyfield is zaterdag dan toch een feit. De voormalige wereldkampioen bij de cruiser- en zwaargewichten, die binnenkort zijn 59ste verjaardag viert, neemt het in Florida op tegen de 44-jarige Braziliaan Vitor Belfort. Dat is een ster uit de vechtsport mixed martial arts (MMA). Het gaat om een demonstratiewedstrijd.