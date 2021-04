Bokskoning Fury richt zijn vizier op UFC-ster Ngannou: ‘Ik maak hem af’

Het eerste gerommel over een mogelijk cross-over gevecht tussen Fury en Ngannou lijkt te zijn begonnen. ‘The Gyspy King’ zal het deze zomer opnemen tegen mede-zwaargewicht kampioen Joshua. Fury heeft echter ook zijn ogen gericht op een andere tegenstander. Die man is ‘The Predator’ Ngannou.

Supergevecht

Ngannou claimde pas onlangs de UFC titel en vernietigde een man die velen beschouwen als de grootste MMA-zwaargewicht aller tijden, Stipe Miocic. Hij zal waarschijnlijk minstens één titelverdediging moeten maken voordat hij naar supergevechten tegen mensen als Fury kijkt.



Zoals hierboven vermeld, is Fury momenteel volgeboekt. Hij heeft een deal gesloten om tegen Joshua te vechten. Met een beetje geluk vinden beide gevechten plaats in 2021. Mochten Fury en en Ngannou een succesvol jaar hebben, dan kan het zijn dat we het jaar daarop een zwaargewicht cross-promotiegevecht zien. Conor McGregor vs Floyd Mayweather brak PPV-records in beide sporten, en het spreekt voor zich dat Ngannou vs. Fury op zijn minst het succes zou kunnen evenaren.