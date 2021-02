Bokslegende Manny Pacquiao (42) bereidt comeback voor, trainingskamp al gestart

De vraag is met wie Pacquiao nu als tegenstander te maken zal krijgen. Ryan Garcia sprak tot voor kort non-stop met de media dat zijn volgende gevecht zijn tegen de voormalige wereldkampioen in acht gewichtsklassen zal zijn. In zijn aankondiging afgelopen week zei Pacquiao dat zijn volgende gevecht zijn nalatenschap zal vergroten, wat suggereert dat hij een bekende tegenstander zal treffen.

De goede tegenstander

Fans zouden graag zien dat Pacquiao het opneemt tegen Errol Spence Jr. of Terence Crawford, maar dat zouden gevaarlijke gevechten zijn voor de inactieve Filipijnse ster. Pacquiao is lange tijd niet meer in actie geweest en dus is het waarschijnlijk dat hij op zoek gaat naar een tegenstander waar hij niet al teveel werk aan zal hebben.



Als Pacquiao de aandacht van de fans wilde trekken, zou hij een gevecht moeten aangaan tegen Teofimo Lopez, Devin Haney, Vasily Lomachenko of Gervonta Davis. Wanneer de Filipijn terugkeert is nog niet bekend.