Bokspromotor waarschuwt bierdrinkende Fury voor gevecht van 200 miljoen: ‘Hij moet er klaar voor zijn’

De prijzenpot voor het gevecht tussen de twee beste zwaargewichten in het boksen gaat zo’n 200 miljoen pond (circa 230 miljoen euro) bedragen. Hearn rekent er dan ook op dat beide kemphanen er alles aan zullen doen om komende zomer (vermoedelijk in juni of juli, ergens in het Midden-Oosten) topfit aan het gevecht te kunnen beginnen. Hij is dan ook onaangenaam verrast over de recente uitspraken van Fury, die liet weten momenteel vakantie te vieren en acht tot twaalf biertjes per dag naar binnen te gieten.