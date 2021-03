Boksster (23) ‘pronkt’ met bizarre zwelling: ‘Wel oppassen voor hersenschade’

Met een zogenaamde ‘voor en na’-foto vestigt de Duitse boksster Cheyenne Hanson (23) graag de aandacht op de schade die ze aan haar titelgevecht overhield, maar zonder gevaar is zo’n zwelling niet. ,,Bij een zichtbaar hematoom is het altijd goed opletten dat er geen bijkomende hersenschade is opgelopen”, aldus Martijn Peters, wetenschapsexpert van DPG Media.

Cheyenne Hanson, bijgenaamd ‘Pepper’, vocht zich naar de vacante kampioenschapsriem bij de supervedergewichten van de Duitse boksbond BDB. Maar het ging er bijzonder hard aan toe, daar in het Duitse Gersthofen. Het gevecht tegen de Oekraëiense Alina Zaitseva (21) werd zelfs gestaakt na een interventie van de artsen. Die kwamen in de ring nadat beide vechtsters keihard met hun hoofd tegen elkaar waren geknald. Met als gevolg een enorme zwelling op het hoofd van Hanson. Naar verluidt was Zaitseva al meerdere malen gewaarschuwd door de scheidsrechter, omdat ze te vaak met het hoofd vooruit in het gevecht ging.

Bij een partij die na een minimum aantal rondes op deze manier wordt gestaakt, wordt aan de hand van de puntentelling van de juryleden een winnaar aangewezen . Zo kroonde Hanson zich tot kampioene na een technische beslissing. Op haar naam staan nu van acht zeges (waaronder zes knock-outs) tegenover slechts één verliespartij.

Quote Er kan zich ook een ‘onzicht­baar’ hematoom voordoen binnen in de schedel. Aan zulke hematomen stierven al professio­ne­le vechtspor­ters. Martijn Peeters, wetenschapsexpert DPG Media

,,We dit it!”, postte Hansen na de overwinning op Instagram, al noemde ze het toch ook en vooral een zwaar gevecht. Het bewijs is op de foto's uitermate zichtbaar. ,,Hanson liep een hematoom op”, legt wetenschapsexpert Peters tegenover Het Laatste Nieuws uit. ,,Bloed stapelt zich op tussen de huid en schedel nadat een bloedvat gesprongen is met die enorme zwelling tot gevolg. Meestal gebeurt dit na een letsel, bijvoorbeeld bij een trap of slag op het hoofd.”

,,Het verschil met een blauwe plek is de grootte van het bloedvat dat geraakt is. Bij een hematoom gaat het dus om een groot bloedvat. Het ziet er spectaculair uit, maar meestal is het onschadelijk. Vaak is een behandeling onnodig, het lichaam zal het bloed terug vanzelf opnemen. Al kan dat proces wel even duren. IJs leggen kan helpen tegen de pijn en zwelling", vervolgt Peters.

,,In sommige gevallen kan het euvel verholpen worden door te draineren. Maar bij een zichtbaar hematoom is het altijd goed opletten dat er geen bijkomende hersenschade is opgelopen. Er kan zich namelijk ook een ‘onzichtbaar’ hematoom voordoen binnen in de schedel. Aan zulke hematomen stierven al professionele vechtsporters. De kans om hersenschade op te lopen, is dus reëel. Uit wetenschappelijk onderzoek van de universiteit van Toronto blijkt zelfs dat MMA-vechters in één op de drie gevechten hersenschade oplopen.”