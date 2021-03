Bokstalent toont zich met bloedstollende overwinning een ware knock-outkoning

Glory-toernooi Twee keer Verhoeven op één avond? Dat kan, als hij voorbij Gerges komt

30 januari Rico Verhoeven (31) herhaalde het meermalen in interviews: mensen kunnen 'm niet één, maar twee keer in actie zien. Want ja, met het Glory-viermanstoernooi van vanavond zijn er in elk geval twee vechters die tweemaal de ring in stappen.