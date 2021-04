Braziliaanse aast op titel ongeslagen UFC-kampioen Valentina Shevchenko

Jessica Andrade, de voormalig UFC-kampioen strogewicht, zegt dat ze een plan heeft om de lang regerende vlieggewichtkoningin Valentina Shevchenko te onttronen. Zaterdag staan Andrade en de Russische tegenover elkaar tijdens UFC 261 in de VyStar Veterans Memorial Arena in Jacksonville, Florida.

In een interview met Globo Esporte zegt de Braziliaanse dat zal laten zien hoe ze met Shevchenko’s spel om zal gaan. De Russische is staand een geduchte vechter, maar volgens Andrade is de kampioen op de grond niet goed genoeg om de overwinning veilig te stellen. Zoals Andrade het ziet, is ze meer dan in staat om de titel veilig te stellen tegen Shevchenko. De Brazilaanse Jiu-Jitsuexpert heeft dan ook goed gekeken naar het gevecht tussen Jennifer Maia en Shevchenko. Daar ontdekte ze fouten die de Russische volgens haar maakte.

,,In de strijd tegen Jennifer heeft ze het duidelijk gemaakt”, legde Andrade uit. ,,Als je een goede takedown scoort en deze op de grond stabiliseert, kan het niet fout gaan. We besteden daar veel aandacht aan. Ik geloof dat dit haar zwakte is, het worstelen. Ik blijf mensen vertellen hoe sterk ik ben en ik ben me bewust van mijn potentieel als ik mensen tegen de rand van de kooi duw. Ik weet wat ik kan doen, de verschillende manieren waarop ik iemand kan neerhalen. Ik heb veel verschillende wapens. “

Agressief vechten

In haar laatste optreden in oktober 2020 scoorde Jessica Andrade een TKO-overwinning in de eerste ronde op Katlyn Chookagian, tijdens haar vlieggewichtdebuut. De overwinning brak een verliesreeks van twee gevechten voor de 29-jarige, die verliezen geleden had tegen Weili Zhang en Rose Namajunas (op strogewicht).

Hoewel Andrade zich bewust is van haar weg naar de overwinning, weet ze ook wat Shevchenko goed doet en wat een bedreiging voor haarzelf zou kunnen vormen in de Octagon. Shevchenko, een gedecoreerde vechter, heeft al vele malen laten zien hoe gevaarlijk ze is. Als zodanig heeft de Braziliaan het gevoel dat ze agressief moet zijn om Russische niet op haar gemak te laten voelen.

Jessica Andrade