Britse media huilen mee met Joshua: ‘Oesyk berooft ons van superclash met Fury’

,,De 66.267 paar ogen in het Tottenham Hotspur Stadium in Londen begrepen niet wat ze zagen", schreef ESPN. ,,Oesyk deelde tik na tik uit aan hun held, de WBA, IBF en WBO wereldkampioen zwaargewicht. Op het einde zat Joshua op het canvas, had hij zijn kampioensriemen ingeleverd en voelde iedereen in Engeland dat ze waren beroofd van een langverwacht gevecht met Fury. Oesyk verscheurde niet alleen dat script; hij stak het in brand en gooide het vervolgens in het gezicht van Joshua.”



Al jaren verheugen de Engelsen zich op een titelgevecht tussen kampioen Tyson Fury en Anthony Joshua. Fury is de wereldkampioen van de boksbond WBC, nadat hij na een onbeslist duel in 2018 in februari van vorig jaar ten koste van Wilder de wereldtitel veroverde. Hij wilde het in augustus in Saoedi-Arabië al opnemen tegen Joshua, maar de Amerikaanse arbitragecommissie bepaalde eerst dat er een gevecht moest komen tegen Deontay Wilder. Dat vindt 9 oktober plaats.