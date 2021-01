Britse promotor bang dat superclash tussen Fury en Joshua in het water valt

Voetbal is nog steeds toegestaan in Engeland en dat zit Hearn niet lekker. ,,Ik weet dat boksen anders is dan voetbal. Maar de kwaliteit van onze bubbels en het testen en isoleren van vechters, is zo anders dan bijvoorbeeld bij voetbal waar je misschien wordt getest en naar huis gaat en dan naar Dubai vliegt. Ik heb het gevoel dat we een heel goed systeem hebben, maar er is een verschil in medische zorg in onze sport ten opzichte van andere sporten. Alles is mogelijk, maar op dit moment voel ik dat iedereen zich inzet voor de terugkeer van het boksen in februari.”