Canelo Alvarez en Billy Joe Saunders bereiken overeenkomst voor titelgevecht

Gevecht tegen Pacquiao? Mayweather haalt uit naar ‘McLoser’: ‘Hij wil weer boksen? Hij wint niet eens in zijn eigen sport’

24 januari Manny Pacquiao (bokskampioen in acht divisies) keek vanochtend met veel belangstelling naar Conor McGregor, die in de tweede ronde werd verslagen door de 32-jarige Amerikaan Dustin Poirier tijdens UFC 257 in de Etihad Arena in Abu Dhabi. De vraag is nu: gaat McGregor het nog eens proberen in de boksring?