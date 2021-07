Chronische aandoening oorzaak enkelbreuk UFC-ster Conor McGregor

UFC-president Dana White gelooft dat de enkel van Conor McGregor niet 100 procent was tijdens zijn gevecht tegen Dustin Poirier. McGregor leed een pijnlijke nederlaag door een doktersonderbreking, nadat hij zijn scheen -en kuitbeen had gebroken.

In een recent interview met Fox News zei White dat de problemen van McGregor bekend waren vóór zijn verlies tegen Poirier. White zei dat McGregor toestemming had gevraagd aan om zijn enkels in te tapen voor het gevecht, maar dat hij uiteindelijk besloot het niet te doen.

,,Hij (McGregor. red.) had de laatste paar jaar enkelproblemen, en hij had gevraagd of hij zijn enkels in mocht tapen voor dit gevecht. Hij kreeg toestemming om het te doen van de atletencommissie van de staat Nevada”, vertelde White aan Fox News. ,,Toen heeft hij er alsnog voor gekozen om het niet te doen. Ik weet niet waarom. Terwijl hij chronische artritis in zijn enkels heeft.”

Hardleers

Chronische artritis is een ontstekingsziekte die meer dan alleen de gewrichten kan aantasten. Bij sommige mensen kan de aandoening een groot aantal verschillende lichaamssystemen beschadigen, waaronder de huid, ogen, longen, hart en bloedvaten.

McGregor zegt zelf over zijn gebroken ledematen; ,,Ik had meerdere stressfracturen in het scheenbeen boven de enkel, ik heb dan ook last van de enkel door de al die jaren vechten. En ik tapete me ook elke dag voor een trainingssessie in om mijn enkel. Ik heb zelfs veel trainingen gedaan toen de enkel pijn deed, maar ik wilde nog steeds niet stoppen met trainen.”