Coach Conor McGregor wil terug naar de basis: ‘Volgende keer geen boksen meer’

Het gevecht tussen McGregor en Poirier afgelopen januari eindigde in een drama voor de Ier. Poirier strafte McGregor af door constant op diens kuiten te trappen, deze zwol vervaarlijk op en nekte de Ier. ,,Dat gaan we in het derde gevecht die er deze zomer komt met Poirier anders doen. Ook gaan we ons wapenen tegen dat kuittrappen”, zegt Kavanagh in een interview gisteren met BT sport. ,,We zijn er vrij zeker van dat we dat nu hebben opgelost. Geef ons een herkansing en we pakken de winst.’’