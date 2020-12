Coach van UFC-ster Conor McGregor voorspelt knock-out in wedstrijd tegen Dustin Poirier

In september 2014, na maanden van heen en weer gescheld tussen McGregor en Poirier, kwamen de Ier zijn voorspellingen uit dat hij de Amerikaan knock-out zou krijgen. En zo geschiedde in de eerste ronde in minder dan twee minuten van hun eerste gevecht.

Sindsdien hebben beide mannen wereldtitels gewonnen (of een tussentijdse wereldtitel, in het geval van Poirier). Of zijn ze van gewichtsklasse veranderd en hebben ze een hele reeks slachtoffers aan hun gevecht cv’s toegevoegd.

Volledig scherm Dustin Poirier moet het afleggen tegen Khabib Nurmagomedov. © REUTERS

Andere vechters

Hoewel de herkansing tussen McGregor en Poirier van 23 januari op UFC Fight Island in Abu Dhabi op een ander moment komt dan waar beide mannen zes jaar geleden in hun carrière waren, zegt Kavanagh dat het resultaat hetzelfde zal zijn. ,,Poirier weet dat hij tegenover iemand staat die bij hem het licht heel snel uit kan doen. Nu veel krachtiger en veel meer ervaren is dan hij toen was, dus het wordt een zware strijd voor Dustin”, vertelde Kavanagh aan TheMacLife.

De nederlaag tegen McGregor in 2014 was een ingrijpende voor Poirier. Het was zijn laatste gevecht in de vedergewicht-divisie en een lanceerplatform voor een beste vorm in zijn carrière. Die hem helemaal tot een gevecht met de Russische UFC-kampioen Khabib Nurmagomedov bracht. Zijn nederlaag tegen de Rus was slechts zijn tweede in de 13 gevechten na McGregor.

Toch heeft Kavanaugh ook lovende woorden voor de Amerikaan. ,,Ik denk dat Dustin zeker beter is geworden”, erkende de coach. ,,Maar hij vecht echter tegen een ander beest dan al die andere jongens zijn. Iemand met een echte knockout-kracht die hij al heeft gevoeld. Ik voorspel een zelfde verloop als in 2014.”

