Column Remy Bonjasky | Dillian Whyte is niet van het niveau Tyson Fury, hij gaat er op knock-out af

Controver­siële Tyson Fury komt van ver en is klaar voor laatste kunststuk­je: ‘Ik kon niet slapen met het licht uit’

Tyson Fury (33) verdedigt zaterdag zijn WBC-zwaargewicht titel tegen Dillian Whyte, Maar dat hij vandaag de ongenaakbare koning van de zwaargewichten is, is een klein wonder. Na zijn eerste wereldtitel belandde de Brit in een zware depressie en dacht aan zelfmoord door zich te pletter te rijden met zijn Ferrari. Hij herpakte zich, maar blijft wel op zoek naar geluk. ,,Al het geld in de wereld, roem en glorie, betekent niets als je niet gelukkig bent.”

21 april