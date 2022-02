Column Remy Bonjasky | Ik krijg het gevoel dat Badr Hari veel macht heeft bij Glory

Het wordt een ‘Nederlands’ vechtsportweekend. Reinier de Ridder verdedigt zijn MMA-middengewichttitel bij ONE in Azië, Murat Aygun gaat voor de lichtzwaargewichttitel in het kickboksen bij ONE tegen Roman Kryklia en Tayfun Özcan vecht tegen Enriko Kehl. En dan heb je ook nog Gegard Mousasi die zijn Bellator-titel verdedigt tegen Austin Vanderford. Ik geef Reinier een grote kans om te winnen. Murat moet voor een knock-out zorgen, anders verliest hij. En voor Tayfun is dit een mooie kans, want die Kehl is een hele sterke Duitser.

Reinier heeft al vaak genoeg zwaargewichten uitgedaagd bij ONE. Hij is al kampioen in het middengewicht en lichtzwaargewicht. Zijn lengte is goed, hij zou dan alleen nog wat zwaarder moeten worden. Hij doet niet onder voor wie dan ook in die zwaarste divisies van ONE, al moet ik ook zeggen dat het niveau vooral hoog is bij de wat lichtere vechters daar. Reinier zou er goed aan doen om een balletje op te gooien bij de UFC, ook voor zijn eigen bekendheid. Maar hij is nu de koning bij ONE en zal daar een goed contract hebben. Dan snap ik dat je daar lekker blijft.

Dan Mousasi. Hij is echt heel goed, heeft iedereen gesloopt in zijn divisie. Ik zie niet veel vechters van hem winnen. Mousasi is geen bla-bla-type. Hij is heel rustig, nog net niet schuw. Dat neem ik hem niet kwalijk, maar hij laat ook veel liggen. Ook voor een organisatie die wedstrijden wil verkopen. Dan wil je af en toe praatjes horen. Hij zou marketingtechnisch nog stappen kunnen maken, maar hij is meer het type dat gewoon de ring in wil en wil knokken. Hij is nu vooral bekend bij die-hards, maar het moet ook in je zitten om meer naar buiten te treden. Ik zet mijn geld in elk geval op hem, tegen Vanderford.

Vragen voor podcast

Volgende week nemen Remy Bonjasky en verslaggever Tim Reedijk voor de tweede keer de vechtsportpodcast In de Ring op, inclusief een vragenrondje. Heb je vragen voor Remy die in de podcast behandeld moeten worden? Mail dan naar: t.reedijk@ad.nl.

Over marketing gesproken. Ik was dinsdag bij de persconferentie van Glory, richting het evenement op 19 maart. Het was tamelijk tam. Jamal Ben Saddik tegen Levi Rigters, dat wordt een botsing van twee stijlen. Ben Saddik is verbaal wat meer uitgesproken, die heeft vaker met dit bijltje gehakt. Levi had best wat meer mogen reageren, want dit is toch het podium om dat te doen. Glory heeft er behoefte aan om het evenement te verkopen.

En om die reden was de afwezigheid van Badr Hari natuurlijk cruciaal. Ik blijf zeggen: als hij er is, gebeurt er wat leuks. En nu zegt hij af en wordt er nóg over hem gesproken. Ik vind wel dat je verplicht bent om gewoon naar de persconferentie te komen als je organisatie zoveel moeite neemt en er tijd en geld in steekt. Het is niet fair wat hij heeft gedaan. Mensen komen kijken als hij er staat en zijn teleurgesteld als hij niet komt. Badr is de cash cow. Ik krijg het gevoel dat hij veel macht heeft bij Glory.

Beluister hier onze eerste podcast In de Ring, met Remy Bonjasky en onze verslaggever Tim Reedijk.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Op de persconferentie sprak ik Ertugrul Bayrak en Serkan Ozcaglayan. Twee Nederlandse Turken die tegenover elkaar staan. Het is óf snel klaar óf het wordt een mooi, hard, technisch gevecht. Ze hebben allebei een goede techniek én een goede knock-out. Ze zeiden dat ze het in Turkije niet zo leuk vinden dat twee tegen Turken over elkaar staan, dat zien ze daar niet zo graag. Maar het wordt wel een mooi gevecht.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze vechtsportvideo's.