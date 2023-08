Column Remy Bonjasky | Of ik het gevecht van Jake Paul serieus neem? Nee, het is entertainment

Badr Hari maakt in september rentree in de ring en aast op deelname aan Glory Grand Prix

Badr Hari (38) maakt definitief zijn rentree in de ring bij Glory. Op 9 september organiseert de kickboksorganisatie een evenement in Parijs waarin Hari de hoofdtoon voert, in een gevecht met James McSweeney (42). De winnaar kwalificeert zich voor het grote achtmanstoernooi in december, de Glory Grand Prix.