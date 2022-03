Column Remy Bonjasky | Ook zonder Luis Tavares dendert de Glory-trein door

VIDEO Australi­sche bokser Kambosos verovert wereldti­tels na zware strijd met favoriet Lopez

George Kambosos heeft binnen het lichtgewicht boksen de titels van de WBA, IBF en WBO aan zijn palmares toegevoegd. De 28-jarige Australiër deed dat afgelopen nacht in The Hulu Theatre (New York) ten koste van favoriet Teofimo Lopez.

28 november