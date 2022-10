Column Remy Bonjasky | Snap dat Badr wil entertainen, maar ik zou het fijn vinden als hij een keer blijft staan

met video ‘Badr Hari is nog steeds de grootste vechter aller tijden’

Badr Hari (37) staat bekend als een knock-outmachine die altijd vol op de aanval vecht, maar heeft tegelijkertijd al jaren geen partij meer winnend afgesloten. Is het zaterdag, tegen Alistair Overeem in de Gelredome, tijd voor een wat behoudender tactiek? Huisanalyticus Remy Bonjasky en Melvin Manhoef, die in ‘Team Hari’ zit, gingen in de vechtsportpodcast In de Ring in discussie en hier lees je (een gedeelte van) dat gesprek terug.

6 oktober