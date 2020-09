Conor McGregor gearresteerd op Corsica; verdacht van poging tot aanranding

'Vechter ontkent met klem'Conor McGregor is gearresteerd op het eiland Corsica. De Ierse MMA-vechter wordt verdacht van een poging tot aanranding. Er is op 10 september een klacht tegen hem ingediend.

Volgens de Amerikaanse website TMZ zou het incident zich voor hebben gedaan in een bar, verdere details ontbreken echter nog. Wel heeft een vertegenwoordiger van McGregor aan hetzelfde medium laten weten dat de vechter ‘alle beschuldigingen van verkeerd gedrag met klem ontkent’. ,,Hij is verhoord en inmiddels weer vrijgelaten.”



McGregor was op Corsica voor een liefdadigheidstrip die in het teken stond van het onder de aandacht brengen van veiligheid op en rond het water. Samen met onder meer prinses Charlene van Monaco zou hij deelnemen aan een dertig uur lange waterfietstocht van 180 kilometer, maar door zijn arrestatie is hij daarvoor nooit vertrokken. Dat meldt de Irish Mirror.

De 31-jarige Ier is een wereldberoemde ster in de vechtsport Mixed Martial Arts, komt uit in de UFC (Ultimate Fighting Championship) en zorgde in 2016 voor een primeur door als eerste de wereldtitel in twee verschillende gewichtsklassen in bezit te hebben (vedergewicht en lichtgewicht). Het enfant terrible van de UFC kondigde vorige maand zijn afscheid als vechtsporter aan. Die onverwachte mededeling deed hij op Twitter, maar aan het waarheidsgehalte wordt getwijfeld. De Ier heeft al twee keer eerder gezegd dat hij zou stoppen, maar kwam beide keren al snel terug op dat besluit.

Het is bepaald niet de eerste keer dat ‘The Notorious’ in aanraking komt met justitie. Twee jaar geleden werd McGregor al vervolgd toen hij een steekwagen door het raam gooide van een touringcar met daarin een aantal collega-vechters. Nog recenter, in 2019, werd hij in Miami opgepakt wegens wangedrag. Hij zou toen in een discotheek de smartphone van een man hebben vernield. Eveneens vorig jaar gaf hij in een Ierse pub ook nog een oude man een klap in het gezicht. Deze zou geweigerd hebben een slok van zijn whiskey (Proper Twelve, zijn eigen merk) te nemen.

Volledig scherm Conor McGregor. © BSR Agency