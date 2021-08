Conor McGregor geprezen voor recordinkomsten Las Vegas van bijna 800 miljoen dollar

Conor McGregor heeft Las Vegas een handje geholpen met het innen van recordinkomsten in juli van bijna 800 miljoen dollar. De Ierse topvechter bleek een hit bij sportweddenschappen en gokkers in de ‘geldstaat’ van Amerika.

De zaken in Las Vegas floreren opnieuw en Sin City kan McGregor bedanken voor het helpen van ‘s werelds grootste gokstad om weer op de been te komen, nadat de inkomsten tijdens de Covid-19-pandemie waren teruggelopen. Het gevecht tussen McGregor en Sustin Poirier die maand trok een groot aantal gokkers aan.

Volgens de cijfers van de Nevada Gaming Control Board boekte Nevada in juli 794 miljoen dollar aan inkomsten. Cijfers die dezelfde periode vorig jaar enorm overschaduwden, maar ook een stijging van 46% ten opzichte van dezelfde in de pre-pandemieperiode in 2019. In heel Nevada werd in juli van dit jaar 1,36 miljard dollar aan gokinkomsten ontvangen, de vijfde opeenvolgende maand waarin de drempel van 1 miljard dollar werd verbroken.

Alleen McGregor kan dit

Er waren een paar factoren die hierbij een rol speelden: het feit dat Las Vegas grotendeels weer op de been is na enkele maanden van beperkingen die de economie van de stad remden. Waarvan de belangrijkste (financieel althans) de terugkeer van McGregor naar de T-Mobile Arena was op 11 juli, een gevecht dat het inkomen van de stad, de UFC en praktisch alle betrokken partijen flinke bedragen opleverde. Iets dat waarschijnlijk alleen kan gebeuren als ‘s werelds best betaalde atleet in de stad is.

,,Elke keer als Conor McGregor naar Las Vegas komt, is het Super Bowl-weekend”, zegt Nick Palazzolo, Director of Player Development bij Caesars Entertainment. ,,Iedereen wil het zien, iedereen wil er deel van uitmaken. Als hij hier is om te knokken, is dit de plek om te zijn en te gokken.”

