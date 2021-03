Conor McGregor is het wachten beu: ‘Boek dat gevecht!’

Rozen­struik incasseert 128 klappen in kansloos gevecht: ‘Slechtste optreden ooit’

28 februari Jairzinho Rozenstruik is er niet in geslaagd een treetje op te schuiven op de UFC-ladder. De Surinaamse kooivechter verloor afgelopen nacht tijdens een zogenaamd main event in Las Vegas op punten (50-45) van de aanstormende Fransman Ciryl Gane, die ook in zijn achtste profgevecht ongeslagen bleef.