‘Conor McGregor moet vechtstijl aanpassen om van Dustin Poirier te winnen’

De kenners zijn het erover eens dat vijf maanden geleden een andere McGregor opdook bij UFC 257 tegen Poirier. In zijn vroege jaren bij de UFC ging hij vaak flink tekeer in de kooi, maar in januari verscheen een meer ingetogen versie van de Ier. Destijds acteerde hij meer als een bokser. McGregor verloor uiteindelijk via TKO in de tweede ronde, een primeur in zijn relatief jonge maar toch al opmerkelijke carrière.