Conor McGregor over incident Floyd Mayweather en Jake Paul: ‘Ronduit gênant’

,,Waar is Floyd verdomme mee bezig? Het joch (Jake Paul.red) dook weg, vocht niet één keer terug en Floyd rent nog steeds rond als de stoere vent. Het is vernederend! Van prof tot prof, het is gênant”, zegt McGregor op social media. ,,Floyd zal geen 10 miljoen krijgen voor dit gevecht en dat weet hij. Het was al een keer geannuleerd. De wereld bekijkt dit op Twitter. Hoe je dit ook draait, het is triest. Vecht met iemand in een echte wedstrijd, met jouw record, of rot op maat.“

McGregor verloor in 2017 van Mayweather, die destijds al jaren met pensioen was, via TKO in de 10e ronde in hun superweltergewichtbokswedstrijd in de T-Mobile Arena in Las Vegas. Mayweather heeft sindsdien gevochten in een demonstratieboksduel met kickbokskampioen Tenshin Nasukawa en versloeg hem via TKO in de eerste ronde.