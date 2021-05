Conor McGregor pronkt met gespierd lichaam richting revanchegevecht: ‘Afgetraind en krachtig’

Conor McGregor verkeert ruim twee maanden voor het revanchegevecht tegen Dustin Poirier al in een geweldige vorm. De Ierse UFC-ster laat in een foto op Instagram zien dat hij al helemaal klaar is voor de confrontatie. ‘Afgetraind en krachtig, wat is het volgende?’, valt onder de foto te lezen.

McGregor is zich aan het voorbereiden op het derde gevecht tegen Poirier in de UFC-kooi. Op 10 juli zullen ze hun trilogie compleet maken, zo bevestigde de MMA-organisatie in april. Aan het begin van dit jaar werd McGregor nog verrast door Poirier, die als ‘underdog’ met een knock-out in de tweede ronde won. De onderlinge stand is nu gelijk: 1-1.

,,Ik ga Conor weer afstoppen”, liet Poirier eerder al weten tegenover ESPN. ,,Op 10 juli gaat mijn hand weer de lucht in.” McGregor reageerde daarop door te zeggen dat hij zijn rivaal ‘gaat afmaken’ in de ring. ,,The Mac is terug in Sin City.”

Beide vechters troffen elkaar zo'n zeven jaar geleden voor het eerst in de UFC. Destijds won McGregor nog vrij eenvoudig met een technisch knock-out in de eerste ronde. Het gevecht bij UFC 263 in juli moet de onderlinge strijd tussen de twee kemphanen voor eens en altijd doen beslissen.

