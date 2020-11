Conor McGregor schrok zich kapot bij nieuw contract UFC: ‘Zo'n getal had ik nog nooit gezien’

McGregors reactie was destijds simpel te verklaren. Aanvankelijk werkte de Ier als loodgieter en had hij een krap salaris om van rond te komen. Toen hij zijn baan verloor legde McGregor zich compleet toe op kooigevechten bij de Cage Warriors. Daarna stapte hij over naar de UFC. Het is algemeen bekend dat McGregor vlak voor zijn UFC-debuut tegen Marcus Brimage een uitkering van €188 ontving. Zijn verbintenis met de UFC bracht McGregor later echter veel meer voorspoed én fortuin.



In januari treft McGregor oud-tegenstander Poirier voor de tweede keer. Er is echter nogal wat commotie ontstaan over het wel of niet doorgaan van het gevecht. Poirier heeft getekend, maar het wachten is nog op de krabbel van McGregor. Wel heeft hij al mondeling toegezegd de strijd met Poirier aan te gaan.