Conor McGregor slaat man in mascottepak knockout, UFC-baas reageert: ‘Niet zo slim’

Op beelden is te zien dat McGregor eerst een rake klap uitdeelt en er vervolgens nog een schepje bovenop doet door de dan al op de grond liggende mascotte nog een klap uit te delen. Burnie wordt vervolgens weggesleept en naar het ziekenhuis gebracht. Het was de bedoeling dat McGregor op dat moment de spray zou gebruiken om de mascotte weer 'tot leven te wekken’, maar dat pakte iets anders uit.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het publiek kon de rake klappen van McGregor niet echt waarderen en joelde de MMA-vechter uit. Volgens het Engelse The Athletic werd de mascotte meteen naar een ziekenhuis in de buurt gebracht. Daar zou hij medicatie tegen de pijn hebben gekregen. Inmiddels zou de man alweer naar huis zijn gestuurd omdat het goed met hem gaat. McGregor noemde het voorval 'een ongeluk’.

UFC-baas Dana White begreep vooral niet waarom de stunt werd uitgehaald. ,,Waarom willen mascottes zich in het gezicht laten slaan door professionele vechters?’’, vraagt White zich af in gesprek met de BBC. ,,Waar zijn die mascottepakken van gemaakt? Ik hoop dat hij een metalen helm heeft, want ik zou me niet graag in mijn gezicht laten slaan. Dat lijkt me niet zo slim.’’