Corona-uitbraak gooit roet in het eten bij uniek vechtsportevenement in Singapore

Singapore meldde gisteren 41 nieuwe gevallen van Covid-19. De afgelopen dagen is een aantal clusters ontdekt met ten minste 277 bevestigde gevallen in de afgelopen week. Dit zette de ONE organisatie onder druk om het evenement met beperkt publiek niet door te laten gaan.



Het titelgevecht van regerend kampioen Xiong Jing Nan tegen Michelle Nicolini zou het kroonstuk zijn op het evenement. Anissa Meksen, de voormalige Glory Kickboxing Super bantam kampioen neemt het in een ander gevecht op tegen Martine Michieletto.



Het evenement is uniek te noemen aangezien de gehele line-up bestaat uit vrouwelijke vechters. Voor Meksen is het uitstel extra zuur. Zij zou eindelijk haar debuut maken. De Française, die begin 2020 een contract tekende bij ONE, kreeg maar geen wedstrijd. Dit noopte haar manager om een aantal oproepen te doen aan de organisatie om Meksen te laten vechten.



ONE Championship deed de aankondiging vandaag op Twitter en zegt niet te weten wanneer een nieuwe datum zal volgen om het evenement alsnog door te laten gaan.