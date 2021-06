Cruciale regel boksclash Mayweather en Logan Paul op laatste moment aangepast

Floyd Mayweather en Logan Paul zijn akkoord gegaan om één regel te wijzigen waardoor een knock-out waarschijnlijker wordt in hun gevecht. Waar oorspronkelijk afgesproken was om bokshandschoenen van twaalf ons te gebruiken, zullen de bokslegende en de YouTube-ster nu met de lichtere tien ons-versie de strijd aangaan.

Voor Mayweather hadden de bokshandschoenen nog wel lichter gemogen (acht ons), zo graag wil de levende legende zijn rivaal Paul pijn doen. Omdat Mayweather in de lichtere gewichtsklassen in de ring stond, heeft hij het grootste deel van zijn carrière gevochten in handschoenen van acht ons en weet hij dat een knock-out nog eerder op de loer licht.

Mayweather reageerde door verslaggevers te vertellen: ,,Ik wilde dat de handschoenen acht ons waren. Eerst probeerden ze mij en Paul te laten vechten in zestien ons-handschoenen, ineens werd dat veertien en nog later twaalf, uiteindelijk is het tien geworden”, aldus een licht geïrriteerde Mayweather.

Verhoogd risico

,,Ik vroeg: ‘waarom geen acht? Laten we acht ons doen’. Dan kunnen wij de mensen echt geven wat ze willen zien.’’ Blijkbaar was dit een stap te ver voor voor de organisatie en durft men het risico niet aan. Hoewel Mayweather een stuk kleiner is dan de boomlange Paul, staat hij bekend om zijn stootkracht en zou hij Paul flinke schade toe kunnen brengen.

In de nacht van zaterdag op zondag zal in het Hard Rock Stadium in Miami (Florida) blijken wat het effect zal zijn van de aanpassing die wel eens cruciaal zou kunnen zijn om een ‘KO-beslissing’ af te dwingen. De fans zullen in ieder geval met spanning toekijken wie er als winnaar, al dan niet lopend, de boksring uitstapt.