Cyril Gane claimt tussentijdse UFC-zwaargewichttitel in controversiële wedstrijd

Het gevecht tussen Fransman Gane en Amerikaan Lewis is omgeven door controverse. Beide vechters streden om de tussentijdse zwaargewichttitel in de divisie waar Gane’s landgenoot Francis Ngannou de kampioen is. Omdat Ngannou niet beschikbaar was om te vechten laste de UFC de clash tussen Gane en Lewis in.



Gane versloeg Lewis via knockout op 4:11 in de derde ronde. De finishreeks begon toen Gane zijn opponent Lewis met een uppercut en linkerstoot deed wankelen. Gane volgde met een spervuur ​​van stoten, maar Lewis greep Gane even vast. Dit leidde tot het einde van Lewis, die even later tegen de hekken van de kooi terecht kwam en op zijn knieën een afstraffing van Gane moest ondergaan.