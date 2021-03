Definitief einde aan regeerperiode UFC-kampioen Khabib Nurmagomedov

De Randamie houdt Nederland­se eer hoog: ‘Last one standing’

5 maart Germaine de Randamie is de laatst overgebleven Nederlandse MMA-vechter bij de UFC. De Amerikaanse vechtsportorganisatie zetten gisteren Alistair Overeem op straat. Recent ging Stefan Struve (33) met pensioen wegens gezondheidsproblemen. Nu is de eer aan De Randamie om Nederland in de kijker te houden.