Devin Haney: ‘Ik ga de wereld laten zien waarom ik de koning ben’

In zijn meest recente gevecht versloeg Haney voormalig wereldkampioen Yuriorkis Gamboa in een twaalf ronden gevecht. Linares heeft meer dan een jaar niet gevochten, maar na een positieve coronatest is hij al weer volledig hersteld en weer aan het trainen.

,,Ik ben erg opgewonden om mijn derde wereldtitel te verdedigen tegen de geweldige vechter Jorge Linares, die de beste vechter zal zijn die ik ooit in mijn carrière heb meegemaakt”, zegt Haney. ,,Hij is een wereldkampioen in drie divisies die de afgelopen 13 jaar op kampioen niveau heeft gestreden. Ik ben opgegroeid met het kijken naar Linares, en het feit dat dit gevecht plaatsvindt in Las Vegas is ongelooflijk.”

Haney zegt het beste uit zichzelf te zullen halen tijdens de clash met Linares: ,,Boksfans over de hele wereld willen me graag zien meedoen in de competitie, wat geweldig is, en ik weet dat Linares komt vechten. Ik ben er klaar voor om de fans een spectaculair optreden te geven. De beste competitie haalt het beste in mij naar boven. Tegen Linares ga ik de wereld laten zien waarom ik de koning van de lichtgewicht divisie ben”, aldus Haney.