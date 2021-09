Deze partijen horen ook bij het voorgerecht van ‘headliner’ Verhoeven-Overeem

Tyrone Spong vindt aanbod Glory te laag: ‘Kijk, ik had ook om 100 miljoen euro kunnen vragen’

6 juli Tyrone Spong heeft zo zijn ideeën over het recente aanbod van Glory Kickboxing. Volgens de kickbokser kwam het voorstel niet in de buurt van het door hem gewenste bedrag. Voorlopig zal hij dan ook niet te zien zijn in de ring.